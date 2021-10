A Saint-Laurent-de-Cuves, la gendarmerie veille...

Depuis vendredi, le canton de Saint-Pois est surement le plus surveiller de Basse-Normandie. Les gendarmes veillent à la sécurité autour du festival. Les festivaliers ont par ailleurs étaient accueillis par un impressionnant contingent de gendarmes et de douaniers à Saint-Pois et Brécey.