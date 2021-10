Une galerie d'art gratuite pour artistes méconnus

Fabienne Milet, la présidente, le résume : "Il est difficile d’exposer à Caen, nous voulions donc offrir un lieu d’exposition gratuit à ceux qui le veulent. A eux l’organisation, à nous de faire jouer notre réseau pour attirer du monde".



Exposition le 1er juin

Le concept pourrait véritablement décoller les samedi 1er et dimanche 2 juin, à l’occasion d’une exposition hors des murs de l’association, au Sépulcre. "Seize artistes recréent, au trvers de leurs peintures, sculptures ou photographies, leur salon idéal", explique Fabienne Milet. Le plus déroutant ? Chaque artiste devra exposer les travaux de ses collègues. Plus qu’une accumulation, "Les petits salons" constituent une véritable oeuvre collective. En attendant, l’Art Evolution donne des cours de peinture, sous l’égide d’Eric Badoud. Les élèves travaillent dans son atelier. De quoi susciter des vocations : les apprentis peintres pourront exposer leurs toiles dans la galerie, et surtout, lors de l’exposition au Sépulcre.



Pratique. Tél. 06 82 41 72 30.