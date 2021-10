Le Comité départemental du tourisme de l'Orne vise 2014

Une réunion destinée à éplucher les comptes et à faire le point sur les activités de l'année dernière. Mais tous les regards sont déjà tournés vers 2014, qui se prépare dès maintenant. L'année sera marquée par les Jeux Équestres Mondiaux, qui seront en partie disputés au Haras National du Pin, et par le 70e anniversaire du Débarquement notamment célébré sur le site ornais de Montormel.

Une vaste opération régionale de communication touristique pour la Normandie sera mise en place en 2014 dans les gares parisiennes de Saint-Lazare, Vaugirard, et Montparnasse.

Christophe de Balorre, président du CDT de l'Orne :