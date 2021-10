Se court à Saint-Cloud, 4ème course, 18 partants, 2400 mètres. Je vous conseille le 1 SEABREEZE D'HO, le 11, le 7, le 6 , le 18, le 10, le 12 et le 8. Départ 15h08. Hier, je vous ai donné le Tiercé dans le désordre. Bonne chance et bonne journée !