L'A84 réouverte

La Préfecture vient de l'indiquer. L'A84 est de nouveau ouverte.



Pour rappel, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes étaient interdits de circulation sur l'A84 dans le sens Caen-Rennes entre l'échangeur 46 (Noyers Bocage) et l'échangeur 40 (Guilberville) et entre l'échangeur 36 à 40 (entre Avranches et Granville dans la Manche). L'échangeur 39 (Pont Farcy) était aussi fermé.



Les chutes de neige de la nuit étaient à l'origine de ces fermetures.









