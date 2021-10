Chanter du Bowie dans l'espace ? Mission acceptée

Chris Hadfield a déjà publié sur internet des tutoriels dans lesquels il explique comment il faut s'y prendre pour se brosser les dents, se couper les ongles ou encore comment réussir un sandwich sans courir après les aliments lorsque l'on est en apesanteur.

Cette fois il revient avec une nouvelle vidéo dans laquelle on le voit chanter un morceau de David Bowie. Il interprète Space Oddity dans sa navette. La vidéo fait le buzz et nous on la partage avec vous. Même si ça parait kitch de prime abord, on a du mal à ne pas aller jusqu'au bout !