Triathlon de Caen : 250 concurrents se sont jetés à l'eau

Les épreuves ont débuté dès 11h, avec vingt-neuf équipes en relais, ainsi qu'une quarantaine de concurrents individuels sur le parcours. Un parcours, comprenant 500 mètres de natation en eau libre, 22 km de vélo et 6 km de course à pied. L'après-midi, 160 inscrits ont pris part à l'épreuve plus longue du parcours. Celle-ci comprenait 1500 mètres de natation, 44 km de vélo et 9 km de course.

Sur la ligne du départ, l'ambiance est plutôt bonne : "On est là pour s'amuser !", nous confie l'équipe Aquanacre, qui participe à son premier triathlon. Après un dernier rappel des règles de jeux et de sécurité, les nageurs sont les premiers à se lancer. Au programme : 500 mètres dans l'Orne qui n'était qu'à 14°C ce matin là.

Le public a fait le déplacement et a admiré le courage des participants. L'organisateur, Fabien Guérineau, semble satisfait : "Tous les inscrits sur internet ont répondu présent !" Une bonne participation pour cette édition du Caen Triathlon.