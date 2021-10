A Clécy, prenez de la hauteur en toute sécurité !

Qu'est-ce que c'est qu'une via ferrata ?

La via ferrata est un itinéraire sportif situé sur une paroi rocheuse, à une hauteur plus ou moins importante. Tout le parcours est équipé d'éléments spécifiques (câbles, échelles, rampes etc) destinés à faciliter la progression et à optimiser la sécurité des personnes qui l'utilisent, arnachées de baudriers et de sangles.

Quel est l'intérêt d'une via ferrata ?

Entre la randonnée pédestre et l'escalade, les courageux grimpeurs profitent d'un point de vue exceptionnel, depuis le haut des falaises de Clécy, sur les méandres de l'Orne et les vallées verdoyantes. Cette nouvelle activité, existant le plus souvent en montagne seulement, est unique en Normandie. Et d'après les premiers usagers, pas si facile que ça !



Pratique. Via Ferrata à Clécy, en Suisse Normande. Tarifs : 15 €. Infos au 06 66 79 75 86.