Rock alternatif à Sotteville-lès-Rouen : Darko, nouvel espoir normand

Heureux lauréat du concours Booster 2013, une opération menée par la Région Haute Normandie dont le but est d’aider à la professionnalisation de groupes locaux, Darko surprend avec sa musique suave et la voix sensuelle de son leader. Bercé entre belles plages synthétiques et vagues électro, Darko nous emmène vers de bien beaux tropiques.

Baigné par la chaleur de leur son et les irradiations bienfaisantes de leur groove, ce jeune groupe étonne un public déjà conquis par sa technique accomplie et par l’originalité de son univers. Choisi comme ambassadeur de la Haute-Normandie pour les Inouïs du Printemps de Bourges, ils se sont illustrés par la qualité de leur prestation. Leur EP trois titres en ligne depuis février dernier laisse présager un album transcendant et aussi romantique que mélodique.

Pratique. Jeudi 16 mai, à 20h30, Le Trianon Transatlantique, à Sotteville. Tarifs 7 à 14 €. Tél. 02 35 73 95 15.