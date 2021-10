Caen célèbre la victoire du 8 mai 1945 (PHOTOS)

"Aux morts"... Comme chaque 8 mai, autorités nationales et locales ont rendu hommage aux combattants tués lors de la Seconde guerre mondiale. Près de 200 personnes ont assisté à cette cérémonie du 68e anniversaire de la victoire de 1945. Six médailles militaires ont été remises et et trois nominations au titre de chevalier dans l'Ordre national du Mérite ont été honorées.

La section calvadosienne du Parti communiste françaisa organisé de son côté une cérémonie, ce mercredi 8 mai, pour commémorer la "victoire sur la barbarie nazie", à 9h15 à la gare SNCF, et à 11h sur l'avenue Guynemer.