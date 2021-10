Jazz : une nuit au théâtre de Caen

Vendredi 19 mars à 20h, le Théâtre de Caen s'associe à la manifestation avec la 16e Nuit du Jazz. Trois artistes seront présents : le Patricia Barber Quartet, le Sylvain Beuf Sextet et le Lay Pacéo Valdazo Trio. Compositrice de Jazz, Patricia Barber (photo) est l'invitée d'honneur de cette nuit du jazz. Elle chante, joue du piano et sera accompagnée d'un guitariste, d'un bassiste et d'un batteur. Théâtre de Caen, place du théâtre. 8 à 29€. Tél. 02 31 30 48 00.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire