Les P'tites Cocottes, avenue de la Côte de Nacre

Et je dois reconnaître que je me suis senti très vite à l'aise dans ce décor soigné.



Du choix à petits prix

Côté menu, les possibilités, pour des prix raisonnables, sont nombreuses. Des salades, des tourtes, des poissons et enfin des viandes sont proposés. Mais comment ne pas se laisser tenter pour l'une de ces quatre fameuses petites cocottes, spécialités des lieux ? J'ai donc choisi de prendre la cocotte Boeuf bourguignon aux carottes dans le cadre de la formule à 12,50 € avec plat et dessert. L'un de mes convives s'est lui laissé tenter par la cocotte Andouillette grillée sauce moutarde aux grains. Servis avec des frites ou des légumes, ces plats, très copieux, nous ont agréablement surpris. Pour le dessert, le choix fût difficile entre une crème brulée vanille, un gâteau au chocolat et un café gourmand. Finalement, nous avons choisi le café servi avec une crème vanille, un yaourt framboise-groseille et un riz au lait. De quoi finir sur une bonne impression globale de ce nouvel établissement situé non loin du lycée Laplace.

Pratique : “Les P'tites Cocottes”, 11 avenue de la Côte de Nacre, à Caen. Réservations, tél. 02 31 53 23 90.



