Handball : Colombelles a du mal à y croire

Une victoire aurait relancé Colombelles dans la lutte pour le maintien. La défaite l'assomme sans doute définitivement. Le CLCH s'est à nouveau incliné d'un petit but, samedi 13 mars contre Celles-sur-Belle, un adversaire direct (30-31). Malgré un mauvais début de deuxième mi-temps, durant lequel Celles-sur-Belle a pris cinq buts d'avance (15-20, 40'), les Colombelloises sont parvenues à revenir et prendre l'avantage (29-28, 56') avant de céder définitivement dans les dernières minutes. 'On donne encore le match à l'adversaire alors qu'il était à notre portée”, peste Philippe Breysacher, l'entraîneur colombellois, qui ne croit plus désormais au maintien de son équipe. Colombelles n'a plus gagné depuis cinq mois et se traîne à la dernière place du classement de D2.



