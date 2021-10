Vanessa Paradis sort son nouvel album le 13 mai

Le nouvel album de Vanessa Paradis, également intitulé "Love Songs", a été réalisé par Benjamin Biolay. Ce double album qui succède à "Divinidylle" sorti en 2007 et vendu à plus de 500.000 exemplaires comptera vingt titres. Les morceaux ont tous été arrangés et réalisés par l'interprète de "La Superbe".

Pour cet album, la chanteuse a aussi fait appel à d'autres artistes comme Mathieu Boogaerts, Ben Ricour, Carl Barat, Mickaël Furnon, le duo Elephant, mais aussi Johnny Depp et leur fille Lily Rose qui ont écrit un titre intitulé "New Year". Vanessa Paradis sera en tournée cet automne pour présenter cet album.

Outre son comeback musical, Vanessa Paradis est également à l'affiche de la nouvelle campagne publicitaire de la ligne de vêtements H&M. L'artiste a été choisie il y a quelques semaines comme nouvelle égérie pour la collection écoresponsable "Conscious" Printemps-Eté 2013, disponible en magasins depuis le 25 mars. L'ancienne compagne de Johnny Depp a déjà posé pour les plus grands noms de la mode comme Chanel ou Miu Miu.