Caen : Mobilisation des médecins généralistes

Ce jeudi 11 mars, les médecins généralistes se sont réunis à 14h30 au siège de l'union régionale des médecins libéraux à Caen (URML). Ils réclament la reconnaissance de la médecine généraliste comme spécialité et alertent les pouvoirs publics sur la désertification du milieu rural. On recense 1250 médecins généralistes en Basse Normandie dont la moyenne d'âge est 53 ans. Les médecins craignent une disparition de la profession qui n'attire plus les jeunes, à l'horizon 2025.