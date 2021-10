La mini Spark a tout d'une grande

La Spark adopte des allures de 'minispace”, condensé sur 3,64 m de longueur et une hauteur proportionnellement importante de 1,52 m, soit le gabarit de la Fiat Panda ou de sa demi-soeur 500. Son allure avenante se caractérise surtout par une face avant assez massive, dessinée dans la 'patte” Chevrolet.

Avec un profil très sculpté, la Spark se signale par ses portières arrière sans poignée d'ouverture apparente, la commande étant noyée dans le prolongement de la glace de custode, au profit de l'élégance de la silhouette.



Pratique et habitable

Aux places avant, l'espace vital est sans reproche compte tenu du contexte, avec une agréable planche de bord sous les yeux. Originale, l'instrumentation - façon combiné de moto - est solidaire du joli volant, réglable en hauteur, et se résume à un classique tachymètre rond à gauche, auquel fait face un bloc rectangulaire à affichage digital pour le compte-tours. Assez reculé, le levier de vitesses libère ainsi de l'espace à une console centrale pourvue d'un bon vide-poche qui s'allie à une petite boîte à gants et des bacs de porte autorisant le rangement d'une bouteille d'eau et autres objets déjà conséquents. De quoi juger la “praticité” de la Spark plutôt réussie.

S'ouvrant à distance sur les exécutions LS et LT, le petit hayon arrière découvre un coffre forcément un peu chiche, quoique convenable par rapport aux dimensions de l'auto, et bien extensible par le jeu de la banquette arrière, rabattable 60-40 de série, qui permet aussi l'accueil de trois personnes un peu serrées.

Au volant, on n'a vraiment pas le sentiment de mener une auto au rabais. Certes, pas question de demander l'impossible à ses “moulins” de modeste cylindrée, plus silencieux mais relativement bridé en 1.0i, plus bruyant mais plus épanouissant en 1.2i. La boîte, courte sur les premiers intermédiaires et surmultipliée en 4e et 5e, met son grain de sel en délivrant une certaine vivacité en ville, où la Spark, maniable, se faufile bien. Mais au-delà de son royaume - la zone urbaine - la mini Chevrolet est loin d'être ridicule, faisant preuve d'un comportement des plus sains au passage des secteurs sinueux. Au prix d'une petite sécheresse de la suspension arrière.

Au final, l'aménagement intérieur bien ficelé et l'allure valorisante de la plus petite des Chevrolet en donnent vraiment pour son argent (de 8 690 à 11 990 €).



REPÈRES

Chevrolet gagne du terrain : Chevrolet est la marque automobile américaine la plus emblématique, et la 4e du monde en volumes de production. Fabriquée en Corée du Sud, la mini Spark est vendue en Asie comme en Europe, et le sera bientôt en Amérique du Nord.



Concept à la pointe : Si la Spark s'apparente au style initié par l'Opel Agila, elle ne lui doit rien malgré une appartenance commune au groupe General Motors. Sa silhouette de petit monospace rend spécialement attractive cette mini 5 portes à 5 places. Certaines de ses rivales directes risquent de passer pour démodées



Une valeureuse sécurité globale : Reposant sur le châssis - très réaménagé - de la Matiz à laquelle elle succède, la Spark est armée de géométries de suspension à la hauteur, avec McPherson Av et essieu de torsion Ar à voies larges. En option, toutes les versions (sauf GPLi) peuvent recevoir un r990 €. égulateur de trajectoire ESC. Performante, la sécurité passive est classée 4 étoiles EuroNCAP.



Verdict : 17/20

Sécurité ***

Finition ***

Confort ***

Economie d'usage ****

Séduction/Prix ****





