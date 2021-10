Fêtez l'ouverture de la pêche !

Truites du Pêcheur Briard

Pour 4 personnes



4 truites de 200 g chacune

30 cl de cidre brut

100 g de beurre

2 dl de crème fleurette

1 cuillère à soupe de moutarde de Meaux

Ciboulette hachée

Sel, poivre

Persil

2 échalotes hachées



Habiller les truites : à l'aide de ciseaux, couper les nageoires, les vider soigneusement, retirer les ouïes. Les laver, les laisser dégorger quelques minutes sous un filet d'eau froide. Les éponger. Saler, poivrer des deux côtés.

Beurrer généreusement un plat allant au four. Ajouter les brindilles de persil lavé, les échalotes hachées. Mouiller avec le cidre.

Placer les truites dans le plat et cuire au four pendant 15 minutes (200° C). Arroser souvent.

Lorsque les truites sont cuites, les dresser sur le plat de service.

Passer le jus de cuisson au chinois, incorporer la crème fleurette et un morceau de beurre.

Laisser réduire, ajouter la moutarde de Meaux. Napper les truites.

Passer au four très chaud afin d'obtenir une jolie couleur.

Parsemer de ciboulette ciselée pour servir.



