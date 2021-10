Caen : un feu de mégots à la gare

"Un mégot allumé, plus un autre mégot allumé, plus un autre mégot allumé, ça donne un petit feu" , a expliqué un membre de la SNCF, mercredi 10 mars, durant une intervention des pompiers à la gare de Caen.

Ces derniers sont arrivés sur place peu avant 11 h, après avoir été avertis d'un dégagement de fumée, entre la gare SNCF et la gare routière. À l'origine de ce petit foyer, des cigarettes non éteintes qui sont jetées par les voyageurs dans un soupirail sous le quai A. Aucun dégât matériel n'est à signaler.





