Le Festival DANS L'AIR D'UTAH

Vous en rêviez " L'Air d'Utah " l'a fait !!!

Dans un cadre magnifique, venez profiter de l'union des sports de glisse, du rock et du reggae. Vous aimez le grand air et les grands airs, le vendredi 11 et le samedi 12 juin 2010, rejoignez nous et rejoignez vous à Sainte- Marie du Mont pour 2 jours de folie !!!

Le samedi dans la journée vous pourrez admirer les démonstrations des sports de glisse tels que le kite surf, la planche à voile, le parapente, le kite buggy et surtout le char à voile.

Camping gratuit, Rôtisseries, Buvettes et bonne humeur seront à votre disposition pour profiter au maximum de ces 2 jours.

Via le site internet vous pouvez organiser des co-voiturage et vous informer des navettes qui seront mises en place de la Gare SNCF de Carentan au festival « Dans l'Air d'Utah » .

Programmation :

A fond d'cale (Rock)

Colocks (Reggae)

Les mouf mouf (Rock)

Positive roots band (Reggae)

The weards (Rock)

Kazbah band (Reggae)

Cornflakes heroes (Rock)

B-Siders



Plus d'infos sur www.danslairdutah.com



