Prêt-à-poster Miss France : “C'est un honneur pour moi”

Très prochainement, Malika Ménard, Miss France 2010, sera aussi présente sur des prêts-à-poster, c'est-à-dire des enveloppes pré-timbrées commercialisées par La Poste (lire si-dessus). 'Elles seront vendues dans dans 31 bureaux de poste ou agences postales communales de Caen”, explique Yannick Lemonnier, directeur de la communication. Le lancement officiel de ce prêt-à-poster Miss France 2010, sous le parrainage de Tendance Ouest, aura lieu mardi 16 mars entre 15h et 16h30 au bureau de Poste Gambetta, en centre ville. Malika Ménard et Geneviève de Fontenay seront toutes deux présentes pour une séance de dédicaces. 'C'est gratifiant et c'est un honneur pour moi. En plus, mon grand-père est collectionneur de timbres, ça lui fera plaisir,” souligne Malika. Quelques heures avant, un partenariat entre le Comité Miss France et La Poste aura été signé, cette fois à l'agence Detolle, bureau de poste du quartier de notre reine de beauté.



