Pouvoir d'achat : les familles se serrent la ceinture

Elle ciblait les 3 400 familles résidant dans le département et ayant des enfants de moins de 25 ans.



Economies sur la santé

Sur les 435 questionnaires exploitables, les résultats montrent globalement que le ressenti de ces familles par rapport au pouvoir d'achat est plutôt négatif.

“ Cette enquête permet d'avoir une vision plus claire des difficultés en terme de dépenses par rapport à différents postes comme la santé ou l'éducation des enfants. Il en ressort que l'alimentation pose beaucoup de problèmes aux familles qui tentent de changer leurs habitudes. Concernant la santé, près de 60% des parents ont dû renoncer à des soins pendant les douze derniers mois, faute de ressources nécessaires. Résultat, cette situation engendre du stress, de la frustration et de la culpabilité ”, souligne Charlotte Le Van, sociologue et démographe à l'Université de Caen.

Seul point positif, une majorité des personnes interrogées estime qu'elles rencontrent moins de difficultés que les autres.



