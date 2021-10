Brit Air : la ligne Caen - Lyon reste à Caen

Marc Levilly, vice-président de Caen-la-Mer en charge de l'aéroport, évoque bien un transfert, mais il sera provisoire !

“Cet été, la piste de Caen va être occupée par des travaux de rénovation”, nous explique-t-il. “Les lignes vont temporairement être transférées sur Deauville mais je peux vous assurer que la ligne reviendra à Caen. J'en ai encore eu la confirmation de Marc Lamidey, le président de Brit Air”.



Et à terme ?

L'arrivée d'appareils plus grands dans la flotte de Brit Air, des CRJ 1 000, ne remet pas non plus en question la ligne caennaise au profit de Deauville. Le trafic de l'aéroport de Caen n'est pas encore assez important pour justifier ce changement d'appareil. Et “s'il doit y avoir à l'avenir un déploiement des CRJ 1 000, cela se fera en concertation. A ce moment-là, nous discuterons d'un allongement de la piste”, conclut Marc Levilly.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire