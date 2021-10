Une seule prison pour la Manche

Il n'y aura bientôt plus qu'une seule prison dans le département de la Manche. Les maisons d'arrêt de Coutances et de Cherbourg devront fermer leurs portes en 2015 au profit d'un seul et même établissement situé dans le Cotentin. Au delà du choix de la commune où sera construit cette structure, c'est une bonne nouvelle pour la Manche puisque cela implique plus d'emplois et d'activités. Une bonne nouvelle aussi pour les prisonniers et les personnels puisque cette future prison sera nettement plus moderne que les structures existantes dans le département.

Bonus AUDIO 1 / Pour Frédéric Dubouilh, secrétaire local de l'UNSA à la maison d'arrêt de Cherbourg, cette nouvelle prison aura un impact non négligeable sur l'économie locale.

Bonus AUDIO 2 / Pour Frédéric Dubouilh, secrétaire local de l'UNSA à la maison d'arrêt de Cherbourg, cette nouvelle prison représente un vrai plus pour les détenus et les personnels.