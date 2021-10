L'occasion était d'autant plus belle que deux des adversaires directs de Malherbe dans la course à la montée en ligue 1, que sont Angers et Guingamp, ont respectivement fait match nul et perdu. La contreperformance est d'autant plus dommageable que les Rouge et Bleu ont eu très peu d’occasions de but. Patrice Garande, le coach malherbiste, à son explication...

Garande après Caen-Lens : "80% de l'équipe n'ose pas" Impossible de lire le son.