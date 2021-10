A Rouen, Facility Serv réinvente la conciergerie

Beaucoup plus répandue en région parisienne qu'en province, la conciergerie se propose de décharger les salariés de leurs soucis quotidiens : repassage ou encore contrôle technique de la voiture par exemple.

Entreprise solidaire

"Le concept est né au World Trade Center. Pour éviter aux salariés de perdre du temps dans ces détails, une conciergerie avait été créée à chaque étage : il fallait une demi-heure pour arriver en bas !”, raconte Nicolas Vottier, le responsable de Facility Serv'. La particularité de cette conciergerie, qui embauche trois salariés et trois bénévoles, est qu'elle se veut solidaire et durable. Elle fait en effet appel à des Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour l'entretien du linge. En outre, les paniers de produits frais proposés sont fournis par des agriculteurs locaux. "Tous nos partenaires signent une charte pour montrer qu'elles adhèrent à nos valeurs”, insiste M. Vottier.

Avec son arrivée aux Docks 76 et à Saint-Sever, la conciergerie s'est ouverte aux particuliers. Et le concept plaît car ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à eux, d'autant que les services se multiplient : entretien du linge, de la voiture, esthétique. Nicolas Vottier constitue actuellement un carnet de "bonnes adresses” recensant des artisans fiables pour régler les petits tracas du quotidien comme une fuite d'eau ou une coupure d'électricité.