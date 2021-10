Immobilier : après l'euphorie du neuf, le rythme ralentit

Pour lui, le ralentissement de l'activité n'est pas une si mauvaise nouvelle. "L'année 2012 a été une année charnière : nous sommes sortis d'une période d'euphorie et les clients s'informent maintenant davantage. Mais la commercialisation des programmes immobiliers prend plus de temps qu'auparavant et retarde les chantiers. Les objectifs municipaux de construction de logements seront difficiles à tenir pour 2014.



2013, encore une année faste

Pour autant, les projets en cours de réalisation dans la capitale régionale demeurent nombreux. A commencer par celui des Rives de l'Orne, dont les premiers des 220 logements prévus devraient être occupés cet été, quelques mois après l'ouverture des commerces et du cinéma.

Cette proximité avec des enseignes constitue d'ailleurs un argument majeur pour les futurs acquéreurs. "La présence proche de commerces nous permet aujourd'hui de répondre au mieux aux attentes, en fonction de l'identité de chacun de nos clients", souligne Frédéric Alves. La logique prévaut en entrée de ville, où les 99 logements, livrés en fin d'année avenue Clémenceau, surplomberont des commerces et activités au rez-de-chaussée.

Le début de l'été verra aussi la livraison de 220 nouveaux logements dans le quartier Gardin. Et une opération conséquente débutera au même moment à la Charité, rue de Falaise : entre réhabilitation et création d'une résidence pour personnes âgées, elle aboutira à une offre globale de 260 logements.