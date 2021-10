Zorilla, à Eterville, est une vraie pro de la com’

Elle développe essentiellement cinq activités, de l’organisation événementielle au conseil en communication ainsi qu’à la conception graphique et multimédia. Zorilla prod’ fait cependant de la production audiovisuelle son point fort, et présente d’ailleurs en ce moment un suivi vidéo du chantier du Mont Saint Michel, à travers une TV web.

Gwenaël Quere, son directeur, s’est entouré d’une équipe jeune et dynamique, et valorise notamment la formation par apprentissage. Cette petite équipe d’une dizaine de personnes, est apte à travailler aussi bien pour de grands supermarchés que pour l’université de Caen par exemple : "de la commune aux ministères", nous confie le directeur, fier de cette diversité. Ayant quitté Colombelles en décembre dernier, les locaux de Zorilla sont désormais installés dans la zone d’activité d’Eterville.