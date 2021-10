Ces faits réels dégagent des odeurs de soufre

Mais quels sont les tenants et aboutissants de cette affaire mystérieuse, consignée dans les archives de la gendarmerie locale ?

La même question se pose pour les 44 histoires racontées dans ce livre, qui toutes présentent la garantie de multiples témoignages fiables.

L'auteur, ancien officier de gendarmerie, rapporte des faits avérés qu'on n'a jamais pu expliquer rationnellement. Face au mystère, l'honnêteté commande de conclure au manque d'explication et non à l'irréalité du fait.

Bon nombre de faits divers plus que troublants relèvent de l'étrange. Et même les lecteurs à l'esprit fort se surprendront plus d'une fois à frissonner !



Faits divers insolites en Normandie

Auteur : J.-P. Lefebvre-Filleau

Genre : document

Edition : OREP, 174 pages, 17 €





