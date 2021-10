Un Ornais mis en examen pour le meurtre d'un adolescent dans le Béarn

Un homme de 27 ans, originaire d’Alençon, considéré comme le principal suspect dans l’assassinat, du jeune Alexandre Junca, 13 ans, à Pau, en juin 2011, a avoué samedi soir avoir tué à coups de marteau l’adolescent.

Mickaël Baehrel, SDF, s’était installé à Pau en 2009 a été mis en examen dimanche pour assassinat, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention auquel il a raconté sa rencontre fortuite avec l'adolescent qui aurait dégénéré en coups portés avec un objet contondant.

Un mois après les faits, il avait également agressé un autre SDF, avec ce même objet, un marteau, agression pour laquelle il était déjà incarcéré. C'est cette similitude des faits qui avaient mis les enquêteurs sur sa piste.

Dans cette affaire, deux hommes et une femme, compagne du suspect principal, ont été mis en examen samedi soir pour assassinat, actes de tortures et de barbarie séquestration et enlèvement .

Le corps démembré de l’adolescent avait été retrouvé, dans le Gave rivière qui traverse la ville et sous des gravats près de cette même rivière en juin et octobre 2011.

"Il y a dans ce dossier encore des zones d'ombre", a expliqué le procureur de la République de Pau, Jean-Christophe Muller, notamment sur le moment précis de la mort et le rôle des trois autres personnes mises en examen entre le jour de l'assassinat et la date où le cadavre a été abandonné dans la rivière.