Produits impropres à la consommation, manque de traçabilité : 9 restaurants épinglés

Opération de contrôles administratifs et d'hygiène par des agents de l’ Urssaf, de la concurrence de la consommation et du travail, sur réquisition du Procureur de la République, jeudi soir, dans 9 restaurants et kebabs de Cherbourg, Equeudreville et Tourlaville.

3 procès-verbaux ont été dressés pour travail dissimulé ; et pour détention de produits impropres à la consommation, ainsi, 25 kg de produits de la mer ont été détruits dans un établissement et deux avertissements ont été remis concernant la traçabilité de la viande bovine servie. D'autres vérifications sont en cours. La justice sera saisie de toutes ces affaires.