2ème nuit de l'orientation à Hérouville Saint Clair jeudi 4 mars

Jeudi 4 mars, de 17h à 22h à La Fonderie à Hérouville Saint Clair, les collégiens, lycéens mais aussi étudiants ont RDV pour la 2ème nuit de l'orientation pour trouver leur voie.

Dans un environnement festif avec musique d'ambiance et animations (DJ, groupes musicaux, ligues d'improvisation, troupe théâtrale...), différents services vous sont proposés :

• Espace multimédia :

Des centaines de fiches métiers et un logiciel de découverte des métiers sont à votre disposition.

• Espace conseil individuel :

Des conseillers d'orientation disponibles pour des entretiens individuels.

• Espace découverte métiers :

Des professionnels qui présentent leur métier, leur parcours professionnel et qui répondront à vos questions.

Il y aura aussi des animations plus "légères" avec par exemple un espace relooking.

L'entrée est GRATUITE.

