A Rouen, V. Fourneyron et F. Lamy dévoilent la "nouvelle méthode" de la politique de la ville

Aux côtés de certains grands élus de l'agglomération et de la région, Valérie Fourneyron et François Lamy ont visité tour à tour ce qu'il se fait de mieux dans les Hauts de Rouen, récemment classés "Zone de sécurité prioritaire" : le pôle d'entreprises Alpha et l'association Rouen Ecoactive, qui réunit des créateurs et dirigeants d'entreprise dans cette zone franche urbaine (ZFU), le centre de formation du Rouen Hockey Elite ou quelques commerçants.

Valérie Fourneyron a convaincu son "collègue" du gouvernement François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville, de se déplacer dans les Hauts de Rouen. Le cadre "idéal" pour signer la toute première convention d'objectifs triennale pour les quartiers populaires. De quoi s'agit-il exactement ? "En matière de politique de la ville, il ne s'agit pas d'un plan Marshall, ni d'un plan d'urgence, mais d'une nouvelle méthode", a insisté François Lamy. "Car ces dix dernières années, la politique de la ville est devenue illisible. Et au final, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on en a fait moins". Rapport de la Cour des comptes à l'appui.

Inégalités d'accès à la pratique sportive

L'idée est de mobiliser tous les acteurs publics, de l'Etat aux collectivités en passant par Pôle emploi, la CAF ou l'Agence régionale de santé, pour proposer des actions adaptées à chaque territoire urbain. Il s'agit de "territorialiser" davantage la politique de la ville. Valérie Fourneyron a inévitablement mis l'accent sur la nécessité de booster la pratique du sport. "Il existe de grandes inégalités en terme d'accès à la pratique sportive, a-t-elle affirmé. Nous constatons qu'il y a deux fois moins d'équipements dans ces quartiers que dans le reste du pays".

Par ailleurs, la signature de cette convention a été l'occasion pour les deux ministres de rappeler que 25% des services civiques proposés en France seront désormais "réservés" aux jeunes de ces quartiers difficiles. Le nouveau programme européen "Erasmus pour tous" pourrait également bénéficier à certains d'entre eux.