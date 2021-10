Le Chœur Universitaire à l'ouvrage

Dirigé depuis 1982 par Didier Horry, professeur certifié éducation musicale et chant choral, le choeur réalise des programmes musicaux, donnés à Caen, en région et à l'étranger (Europe, Amérique du Nord, Japon, etc.). Reconnu pour la qualité de ses prestations, il réalise aujourd'hui un échange avec le groupe Sweet Moma's dont les individus issus de l'atelier Gospel de l'Université du Havre, sont plongés aux racines du gospel.



Soul, funk et pop des chants d'afrique

Ce concert redécouvre le répertoire soul, funk et pop des chants venus d'Afrique. La soirée est programmée le jeudi 11 mars, à 20h30, amphi Pierre Daure, à l'Université de Caen. Tarif : 5€. Plus d'informations sur le site : www.cour-ucbn.org ou au 02 31 56 60 87.



