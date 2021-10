Avec l'exposition-spectacle Collection d'un voyageur, il présente environ 200 instruments de musique africains et fait découvrir et utiliser ces authentiques instruments traditionnels aux spectateurs par un jeu interactif. Tout en parlant le Wolof, il initie aux musiques traditionnelles venues des terres du sud. Rendez-vous les 4 et 5 mars à 20h30, 50-52, rue Eugène Boudin, à Caen. Tél. : 02 31 85 49 76 ou 06 85 66 77 74.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire