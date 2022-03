Pendant tout le mois de mars, avec plus de 35 dates, le Jazz en ligne de mire !

Pour la 4ème année consécutive, le conseil régional de Basse-Normandie a décidé, en partenariat avec 30 structures, de mettre le jazz, musique venue de la Nouvelle Orléans, en lumière pendant tout le mois de mars.



Une musique éclectique

Bien que l'origine du mot jazz soit encore d'origine incertaine, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une musique éclectique. Elle mélange des courants musicaux très divers et a, petit à petit, su intégrer de nombreuses influences et se prêter à de nombreux métissages, comme le blues, le rock, la musique latine ou le hard rock. Cette diversité transparait dans la programmation du festival Focus Jazz avec un foisonnement d'artistes. Au programme, retrouvez Daniel Givone, le Partoch' Band jam session, Hand Five Quintet, David Sauzay quartet, Maceo Parker et bien d'autres. Les réservations sont ouvertes, retrouvez le programme sur focusjazz.com.







