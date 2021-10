Bernard Cazeneuve devient ministre du budget

Bernard Cazeneuve était ministre délégué aux affaires européennes du gouvernement Ayrault. Depuis quelques minutes, il est ministre ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget.

Voici l'intégralité du communiqué de l'Elysée :



Le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, à sa demande.



Sur proposition du Premier ministre, il a nommé M. Bernard CAZENEUVE ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget.



Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Thierry REPENTIN, ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Il a nommé M. Thierry REPENTIN ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.