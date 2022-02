En novembre, la délinquance globale a baissé de 4,99% et la délinquance de proximité, de 10,82%. Depuis le début de l'année, la délinquance globale a augmenté de 0,04% et la délinquance de proximité, de 5,02%. Sur un an, les faits constatés par la gendarmerie et la police ont augmenté de 0,41%.



