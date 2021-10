Ligue Magnus/play-offs : la belle réaction de Rouen

Défaits 4-6 dans leur patinoire, vendredi 15 mars, lors du premier match, les Rouennais ont su réagir le lendemain et éviter ainsi de se retrouver dans une posture plus que délicate, juste avant de se rendre dans les Alpes pour les 3e et 4e matchs, dès mardi 19 mars.

Samedi, les Dragons ont eu très chaud sur leur glace mais ont assuré l'essentiel : gagner et recoller à une victoire partout face à Briançon. Vainqueur 6-5, le RHE76 était mené au terme du premier tiers-temps, mais a su par la suite faire parler l'expérience pour s'imposer aux forceps.

Buts pour Rouen : Faure, Rech, Salmivirta, Thinel, Akerman et Durak.