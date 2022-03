'Seront réunis ici des grands noms de la peinture”. Et en effet, parmi 150 oeuvres brilleront entre autre les signatures de François Boucheix, Jean Soyer, Alain Bonnefoit ou encore Raya Sorkine. Selon la cote des artistes, certaines de ces toiles pourraient être adjugées à plus de 10 000 €. Exposition : vendredi 26 février de 15 à 19h et samedi 27 février de 10h à 14h30.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire