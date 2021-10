Kourilenko poursuit son exploration du Caen de 1870 à 1929

Pourquoi vous-intéressez-vous au Caen de la période 1870-1930 ?

"D'abord, parce que la période du Second empire aux années folles est très intéressante. Ensuite, parce que notre vie quotidienne a beaucoup changé. Je m'amuse ainsi à présenter des métiers qui, bien qu'existant encore aujourd'hui, ont complètement évolué. La cordonnerie Bodereau par exemple ou encore les coiffeurs, du luxe de la maison Brenner au plus modeste Coquerel. Et puis, il y a un côté purement pratique : lorsque nous nous rapprochons de notre époque, le problème des droits de reproduction des photos devient plus important."

Les trois tomes se ressemblent-il ?

"Oui, dans le sens où il s'agit de se balader d'un quartier à un autre, en présentant la vie quotidienne de ses habitants. Mais à chaque fois, il y a bien sûr de nouvelles photos, des sites ou immeubles aujourd'hui disparus. Avec ses canaux, Caen était connue pour être la Venise du Nord. Quand on se promène en ville avec le livre, on plonge dans son histoire et je suis ravi de voir que les lecteurs ont envie d'en savoir plus."

Comment trouvez-vous les documents ?

"J'étais amateur de cartes postales. Nous réalisons des copies qui sont parfois meilleures que les originaux. En plus des documents photographiques que je confronte avec la réalité et avec les spécialistes des lieux d'intérêts figurant dans les cartes postales, je travaille beaucoup à base de témoignages. Ils sont souvent les plus anecdotiques, mais les auteurs étant d'un âge avancé, il arrive que leurs propos comprennent des erreurs. Je suis toujours à la recherche de documents dits daguerréotypes (ndlr : un procédé photographique apparu en 1939)".

Avez-vous le sentiement d'une course contre la montre ?

"C'est un peu cela, car les dernières personnes vivantes de cette époque disparaissent peu à peu. Mais, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes qui s'intéressent à ces aspects du vieux Caen".

Etes-vous en train de préparer un tome IV ?

"Pas directement, mais avec les documents que je possède, je suis capable de faire un quatrième volume. Je fais des recherches avant de me mettre au travail".

Trouvez-vous que la variété de livres traitant de Caen est suffisamment importante ?

"Certaines librairies ont un bon fonds régional. D'autres pas du tout. Nos amis bretons disposent en revanche d'un fonds beaucoup plus important que nous, notamment en ce qui concerne les ouvrages sur la région."

Une vie, six dates