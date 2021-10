Et pour le soir, des pizzas à emporter. "Le concept de restauration rapide me plaisait. Il marche bien et puis l'ambiance ici est conviviale", dit-il. Notre dépositaire ne regrette rien de cette belle aventure, et même si elle lui demande beaucoup de temps et d'énergie, il peut compter sur ses deux employés.

Pratique. 8, Porte de l'Europe à Caen.