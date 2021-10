Jérôme, agent de propreté à la ville de Caen : "c'est ma vie"

"Mon secteur, c'est l'avenue du six juin, la place de la Résistance, les rues de Bernières, de la Miséricorde, de Langannerie et le passage Chanoine Cousin", explique t-il.

Le regard des autres

Originaire du quartier de la Grâce-de-Dieu, père d'un garçon de 10 ans, Jérôme Certain exerce cette activité depuis un peu plus d'un an. Après avoir cessé de travailler dans le bâtiment. "J'aime être dehors. C'est ma nature. Je ne pourrais pas travailler dans une usine. Je suis en contrat à durée déterminée mais j'ai bon espoir d'être titularisé". Avec son chariot, son balai, sa pelle et sa pince, qui lui évite de se baisser, Jérôme Certain parcourt des kilomètres, dès 7 heures du matin.

"Le regard des autres ? Il est plutôt sympathique", assure-t-il. Et quand il ne ramasse pas mégots, mouchoirs ou autres papiers gras, pour l'intérêt général, ce Caennais se livre à sa passion : supporter le Stade Malherbe. "Je suis abonné depuis dix ans. Pour le Centenaire du club, la remontée en Ligue 1 serait un beau cadeau". Et pour ce fan aussi.