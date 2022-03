47 000 foyers privés d'électricité en Basse-Normandie

Selon ERDF, pas moins de 47.000 foyers étaient privés d'électricité à 16h30 ce mardi 12 mars en Basse-Normandie, soit plus des deux tiers des foyers français dans ce cas. "La Manche est le département le plus touché, et surtout le Cotentin avec un peu plus de 40.000 clients", précise Alain David, directeur délégués ERDF Normandie. Dans la Manche, 16 communes sont totalement privées d'électricité, dont Saint-Vaast-la-Hougue, Barneville Carteret, Quettehou, Portbail ou encore Sartilly. 76% des 47.000 clients bas-normands privés d'électricité sont installés dans le nord-Cotentin.



"Notre objectif, que tout soit rétabli d'ici demain soir, et réalimenter d'ici ce soir 17.000 des 47.000 clients bas-normands", poursuit Alain David. Pour cela, des renforts en provenance d'Angers et de Bordeaux sont en route vers la région, notamment 20 groupes électrogènes, pour compléter le dispositif en place qui en compte 38. "Le problème que rencontre ERDF à l'heure actuelle, c'est avant tout l'accès aux communes coupées d'électricité", a rappelé la ministre de l'Ecologie, Delphine Batho.

