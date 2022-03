[BOITE A IDEES] Fête du chocolat à Mondeville 2 du 17 au 27 février

Au programme de cette fête, le public sera accueilli pour 10 jours d’animations gratuites, de 11h à 18h, dans la galerie marchande du Centre Commercial Régional Mondeville 2, autour de plusieurs pôles : - Un pôle d’animation pour les adultes : des ateliers pour découvrir tous les secrets de la fabrication du chocolat dévoilés par un artisan chocolatier, des cours pour découvrir

de nouvelles recettes, et des astuces confiées par un véritable maître chocolatier.

- Un pôle exposition animation : découverte des processus de transformation et de fabrication, de la fève de cacao à la tablette de chocolat. Pour tester ses connaissances, tous les visiteurs pourront répondre à un quiz et gagner de nombreux cadeaux « en chocolat » offerts par Jeff de Bruges et Coffea, partenaires de l’opération. Il suffira de répondre correctement à toutes les questions du quiz, et d’être tiré au sort (20 gagnants par tirage au sort le lundi 1er mars).