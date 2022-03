Très longue nuit dans la Manche

Plusieurs dizaine de naufragés de la route, évacués vers des gymnases communaux et des mairies. Plus de 40 000 foyers privés d'électricité. La nuit a été longue dans la Manche et ce n'est pas fini ce mercredi matin. Sur la RN174 à la hauteur de Condé-sur-Vire, pompiers et gendarmes ont évacué 90 personnes vers la salle des fêtes et le gymnase de Torigni-sur-Vire. Deux personnes ont refusé de quitter leur véhicule. »