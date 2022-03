Afghanistan : la guerre sans fin

Et les tirs de roquettes de l'Otan tuaient douze civils afghans. Ensuite : une progression difficile, dans un secteur infesté de mines et de pièges... L'offensive, une des plus importantes de l'Otan depuis le début de la guerre en 2001, est la première depuis l'annonce par Obama de l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. 'Les Marines sont confrontés à une forte résistance, mais ils progressent régulièrement sur l'ensemble de la région”, affirmaient lundi les porte-parole. Mais la population sait que l'armée afghane est incapable de garder la région après le retrait des Américains. Et même s'ils étaient provisoirement évincés du Helmand, les taliban resteraient puissants ailleurs, et quasiment inexpugnables dans les zones tribales pakistanaises à la frontière de l'Afghanistan. Ils sont protégés et équipés par le Pakistan ('allié de Washington” en théorie). Ce pays les utilise en effet contre... l'influence indienne, qui ne cesse d'augmenter à Kaboul. C'est l'une des clés de la situation, qui échappe à l'emprise des Occidentaux.



