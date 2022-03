Poulet rôti aux pamplemousses et aux baies roses.

Pour quatre personnes



Préparation : 15 mn

marinade : 1 h

cuisson : 25 mn



1 poulet fermier coupé en morceaux

6 pamplemousses

4 petites branches

de thym frais

1 cuillère à soupe de miel

1 cuillère à café de baies roses

2 cuillères à soupe d’huile

de pépins de raisin

Sel, poivre du moulin



Presser 2 pamplemousses pour récupérer le jus.

Déposer le poulet coupé en morceaux dans un plat creux. Verser le jus, ajouter le thym, saler et poivrer au moulin.

Laisser mariner une heure au frais.

Peler à vif les autres pamplemousses au-dessus d’un saladier pour récupérer les quartiers.

Faire revenir les morceaux de poulet dans une sauteuse huilée. Quand ils sont bien dorés, au bout de 10 minutes, ajouter le jus de la marinade, le miel, le thym et les baies roses.

Continuer la cuisson 15 minutes à couvert et à feu doux.

Déposer les quartiers de pamplemousse et laisser cuire 5 minutes à découvert.

Rectifier l’assaisonnement.