Le film de la semaine : Au bout du conte de Jaoui-Bacri

Il était une fois… une jeune fille d’aujourd’hui qui croit au prince charmant, sa tante qui, ne pouvant être comédienne monte une pièce de théâtre avec des enfants tout en jouant aux bonnes fées, un jeune homme qui doute de ses talents de compositeur et un vieux grincheux qui ne croit à rien. Tout ce petit monde se croise, s’aime, se sépare et ressemble aux héros des contes de notre enfance.

On retrouve avec plaisir le sens de l’observation et l’humour cinglant d’Agnès Jaoui dans ce quatrième film qu’elle a réalisé et dont, comme toujours, elle a écrit le scénario et les dialogues avec Jean-Pierre Bacri. Il s’agit, une fois encore, d’un film choral, dans lequel les personnages se débattent avec leurs amours, leurs contradictions, tel Pierre, qui ne croit en rien, mais se met à croire en la prédiction d’une voyante qui lui a donné la date de sa mort !

Chacun des personnages incarne un ou plusieurs héros de contes (Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, le grand méchant loup, la Belle au bois dormant, etc.), avec plus ou moins de bonheur. Mais la sauce ne prend pas toujours comme elle aurait dû, et, malgré quelques jolis moments très réussis, l’ensemble manque un peu d’homogénéité, et la fin déçoit. Si Jean-Pierre Bacri fait, comme à son habitude, du Jean-Pierre Bacri, il offre tout de même les moments les plus drôles d’un film inégal (le moins réussi d’Agnès Jaoui), mais sympathique.

Comédie française. De Agnès Jaoui, avec Agathe Bonitzer (Laura), Arthur Dupont (Sandro), Jean-Pierre Bacri (Pierre), Agnès Jaoui (Marianne), Benjamin Biolay (Maxime), Valérie Crouzet (Éléonore), Dominique Valadié (Jacqueline), Didier Sandre (Guillaume Casseul) (1h52).