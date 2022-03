Les mains d'or de Jeanne-Marie

Avec un nom devenu synonyme de génie et de virtuosité, Mozart a porté à un point de perfection optimal le concerto, la symphonie et la sonate. Beethoven, qui a, lui, composé 32 sonates pour piano, fut considéré comme le dernier grand représentant du classicisme viennois après Haydn et Mozart. Ce virtuose a préparé l'évolution vers le romantisme et influencé la musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle. Caractérisée par une entrée au conservatoire en 1872, la vie musicale de Claude Debussy marque une rupture avec la forme classique. Parfois inspiré des musiques orientales, il exprimait un certain mystère. A l'occasion d'un récital de piano donné par Jeanne Marie Golse à Caen le 25 février à 20h, ces trois monstres sacrés de la musique classique seront mis à l'honneur, sans oublier Maurice Ravel et Erik Satie. La saison continuera ensuite avec, entre autres, une co-production de l'Opéra de Lille et du théâtre de Caen qui mettra en scène Tchaïkovsky. En mai, un concert de Fado sera présenté pour gorger de chaleur la région en perspective de l'été. Prix des places pour le récital : 8 à 13€. Tél. 02 31 82 05 00.



