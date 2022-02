Cherbourg : Il conduisait à 140 km/h avec 2 g d'alcool dans le sang

Samedi dans la nuit, vers 2h40, une patrouille de la Police Aux Frontières, a repéré un véhicule qui roulait sans éclairage et à vive allure, place Napoléon à Cherbourg.

Suivi à une vitesse proche de 140 km/h sur le Boulevard de la Saline, le conducteur s'est finalement arrêté. Il est descendu de son véhicule en titubant. Et pour cause, cet homme de 42 ans, présentait un taux de près de 2 g d'alcool dans le sang. Il a été placé en dégrisement. Son véhicule a été immobilisé et son permis retenu.